Riviera del Conero: Italiens Geheimtipp an der Adria

Aktiv durch die Riviera

Die Wanderwege des Parco del Conero mitsamt ihrer reichen Flora von 1.000 verschiedenen geschützten Arten lassen sich am besten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf dem Rücken eines Pferdes erschließen. Die Riviera unter Wasser erforscht man am besten via Tauchgang. Auch Anfänger*innen sind herzlich willkommen und können rund um Ancona, Numana oder Porto Recanati Kurse belegen.