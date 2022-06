Sommerliches Mailand - Das Offensichtliche und das Verborgene

Abtauchen in kreative Welten

Kunstliebhaber*innen sind in Mailand genau an der richtigen Adresse. Die von Modeikone Miuccia Prada geschaffene Fondazione Prada zählt zu den innovativsten Kultureinrichtungen der Metropole. Stolze 19.000 Quadratmeter bieten Künstler*innen wie Jeff Koons oder Carla Accardi genügend Raum sich zu entfalten. Wo Kreativität herrscht, ist die Kulinarik nicht weit - rund um die Fondazione Prada herrscht vor allem an Wochenenden reges Treiben. Einen außergewöhnlichen Aperitif nimmt man am besten in den Bagni Misteriosi ein - ein magischer Ort, an dem sich Theater, Architektur und Bühnenbild zu einem Ganzen fügen.