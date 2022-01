Zwischen "Exit-Welle" und großer Sorge: Was Experten zu Omikron sagen

Die Epidemiologin Eva Schernhammer hält es durchaus für möglich, dass Österreich heuer in die "endemische Phase" kommt. Dabei würde das Virus zu einem Begleiter der Menschen, ähnlich wie die saisonalen Influenza-Wellen.

Noch sei es für eine Vorhersage zu früh. Erst wenn zu sehen sei, dass die Zahlen der Spitalsaufnahmen nicht stark steigen und die Immunitätslage in der Bevölkerung schon gut sei, „können wir möglicherweise anfangen darüber nachzudenken, wie wir 2022 mit einer solchen endemischen Situation umgehen werden", sagte sie zum KURIER.

Generell sei Österreich durch den hohen Anteil der Booster-Impfungen (40 Prozent) und zahlreiche Infektionen in der Delta-Welle ganz gut aufgestellt.

"Möglicherweise sind wir im Herbst schon in einer Situation, in der der Umgang mit Corona in die Selbstverantwortung übergeht, so wie bei der Grippe: Jeder der will, kann seinen Impfstatus auffrischen lassen und es besteht keine Gefahr mehr, dass die Spitäler überlastet werden."

"Exit-Welle"

„Dieses Virus könnte unsere Exit-Welle und das 'Ticket' in die endemische Situation werden", twitterte auch die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf im Hinblick auf Omikron.

Der Mikrobiologe Ulrich Elling zählt zu den profundesten Corona-Experten. Was wir nun mit Omikron erleben, sagt er im Interview mit dem KURIER, sei „die Pandemie im Zeitraffer. Die Ansteckungen passierten viel schneller. Notwendig sei daher: „Bei der Dynamik, die Omikron entfaltet, müssen wir mehr denn je bremsen, bevor es zu spät ist. Die gute Nachricht: Omikron spricht bei einer Bremsung viel schneller an als Delta."

Elling warnt eindringlich: Sollte die Entscheidung hinausgeschoben werden, drohe eine Durchseuchung. "Wenn wir Omikron durchlaufen lassen, dann werden wir im Messezentrum Feldbetten aufstellen müssen, um alle, die parallel krank sind, zu versorgen, auch wenn die Hospitalisierung im Vergleich zur Inzidenz niedriger ist als bei Delta." Der Corona-Experte fordert daher: "Die Strategie muss jetzt definiert werden, bevor wir wohl im Jänner noch die 50.000-er-Marke knacken."