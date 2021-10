Welche Rolle der Adel in Österreich noch spielt

Keine Hoheit, keine Durchlaucht, nicht einmal ein kleines „von“: 1919 trat nach der Auflösung der Monarchie das Adelsaufhebungsgesetz in Kraft. Es gilt bis heute und untersagt, Adelstitel oder Würden zu führen, etwa auf Visitenkarten oder in Dokumenten.

Die Strafen für dieses Delikt sind allerdings überschaubar, weil historisch. Im immer noch gültigen Gesetzestext ist von 20.000 K (wie Kronen) die Rede. Wer diese Summe in den historischen Währungsrechner eingibt, sieht: Es sind 21 Cent. Übrigens gibt es auch Ausnahmen: Echte Adelstitel können – allerdings nur unter Umständen – unter dem Gesichtspunkt der künstlerischen Freiheit geführt werden. Da entscheiden die Gerichte im Einzelfall. Nach wie vor führt übrigens Karl Habsburg, Enkel des letzten österreichischen Kaisers Karl, auf seiner Homepage das Wörtchen „von“.

Sein Verwandter Ulrich Habsburg-Lothringen forderte in der Vergangenheit immer wieder, Adelstitel in Österreich wie in Deutschland als Teil des Namens wieder einzuführen. Sind die Titel – weitgehend – verschwunden, die Adelsbegeisterung vieler Österreicher ist es keineswegs. Insbesondere am Land sind die Grafen Grafen geblieben. Warum? „Obwohl wir in einer Republik leben, ist die Berichterstattung über adelige Dynastien gewaltig. Und zwar nicht nur über österreichische. Manchmal bekommt man den Eindruck, dass wir Untertanen der englischen Königin sind“, sagt Historiker Hannes Leidinger von der Universität Wien. „Es gibt keine andere Gesellschaftsschicht, über die dermaßen viel berichtet wird. Innerhalb der ausführlichen Adelsberichterstattung kommt dazu, dass bei uns der Adel die Möglichkeit hat, über sich selbst zu berichten. Es entsteht der Eindruck, wir lebten in einer subtilen Form der Monarchie.“