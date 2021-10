Im Vorwärtsgang in die Vergangenheit. Über Neufelden schlängelt sich die Straße nach St. Ulrich. Dort soll der Stammsitz der Schallenberger gewesen sein. Doch die Geschichte wiederholt sich – im 15. Jahrhundert kamen die Hussiten. Geblieben ist das Wirtshaus „St. Ura“, welches laut Zettel an der Eingangstür seit Ende August geschlossen ist. Was in St. Ulrich begonnen hat, fand für einige Schallenberger im nahen Niederwaldkirchen ein Ende. Grabplatten an den Kirchenwänden zeugen davon. Welcher Schallenberger zuletzt hier beigesetzt wurde? „Keine Ahnung, das ist doch Jahrhunderte her.“ Der Pfarrer ist zu kurz im Amt, um Genaueres zu wissen und er hat gerade keine Zeit, weil er zu einem Begräbnis muss.

Die Rundfahrt endet wieder in Kleinzell. Ein Hauch von Aufregung beim Scharinger. „Stellt’s euch vor, jetzt hat ein Paar gefragt, wo man denn die Ruine findet. Des hat’s noch nie gegeben.“ Der Sepp nickt. Und grinst.