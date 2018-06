Aus für die letzten Adelstitel in Österreich

Der Doppelstaatsbürger entgegnete: Das „von“ sei eine Herkunftsbezeichnung, der Name im Kanton Zürich weit verbreitet. Dieser beziehe sich auf einen Berg. Sein Name bedeute „von der Alm“. Dadurch würde ihn sein Name als „Bergbauernbuben“ präsentieren. Der Verwaltungsgerichtshof entschied im vergangenen März: Die Entziehung des „von“ ist dennoch rechtens. Es reicht allein der Anschein einer adeligen Herkunft. Somit kann er das „von“ zwar in der Schweiz tragen, nicht aber in Österreich.

Für die Standesämter, die diese Namensänderungen durchführen, ist die Entscheidung eine Erleichterung. „Einen Teil des Namens zu verlieren und damit der Identität, ist natürlich sehr emotional“, sagt eine Juristin der Standesämter Wien. Nicht selten wollen sich Betroffene deshalb dagegen wehren. Vier bis fünf Fälle landen monatlich auf dem Tisch der Juristin. Die Prüfung sei „ein großer Aufwand“, sagt sie. Allein der daraus entstehende Schriftverkehr ist umfangreich.

Dazu kam bis vor Kurzem die nötige Abklärung, ob der Name von einer Ortsbezeichnung herrührt. „Die Recherche dazu ist zum Teil äußerst schwierig, manchmal gar nicht möglich“, sagt die Juristin. Speziell wenn es um nicht-deutsche Namen geht. Die Abklärung kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Denn das italienische „di“ und das französische „de“ kann sowohl bürgerlich als auch adelig sein.