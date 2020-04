Welche Kompanien in den Corona-Einsatz gehen

Nach Wochen auf dem Meer haben die australischen Behörden das Kreuzfahrtschiff "Ruby Princess" in einen Hafen in der Nähe von Sydney einlaufen lassen, um die am stärksten unter Corona-Symptomen leidenden Besatzungsmitglieder zur medizinischen Behandlung an Land zu holen. Ärzte hatten zuvor den Zustand von rund 200 Besatzungsmitgliedern untersucht, die Symptome der Virusinfektion aufwiesen. Einige Schwersterkrankte wurden noch auf dem Meer vom Schiff geholt, andere sollten am Montag ins Krankenhaus gebracht werden. Die restliche Besatzung soll an Bord bleiben, bis das Schiff aufgetankt und die Vorräte aufgefüllt sind.

In spätestens zehn Tagen müsse die "Ruby Princess" dann das australische Gewässer wieder verlassen. Die 2.700 Passagiere durften trotz mehrerer Verdachtsfälle bereits im März an Land gehen. Hunderte der Kreuzfahrtteilnehmer wurden später positiv auf das Coronavirus getestet, zehn von ihnen starben - das ist ein Viertel aller Todesfälle in Australien. Inzwischen ermittelt die Polizei gegen die Reederei wegen des Verdachts, Informationen über die Gesundheitssituation an Bord der "Ruby Princess" zurückgehalten zu haben.