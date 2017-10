Kern vs. Kurz: Der letzte Akt

Ein Mal noch austeilen & einstecken; angriffig sein ohne beleidigt zu wirken; sich als Opfer (Stichwort Silberstein) darstellen, ohne ein "Opferlamm" zu sein; bestimmt, aber sympathisch. Christian Kern und Sebastian Kurz beschließen heute den Reigen der direkten TV-Duelle, bevor morgen als endgültiger Abschluss noch die große Elefantenrunde folgt.

Die Ausgangslage ist klar: Der amtierende Kanzler tritt als Herausforderer gegen Umfragen-Krösus Kurz an.

Für das jüngste Aufeinandertreffen der beiden vor drei Tagen auf Puls4 hieß das: Kern war so angriffig wie selten zuvor in diesem Wahlkampfg, für die jüngsten Ereignisse in der Causa Silberstein hatte jeder seine eigene Interpretation bereit. Beide inszenierten sich als Opfer der fragwürdigen Praktiken des Gegenübers.

Die Politologen Fritz Plasser und Anton Pelinka waren sich in der KURIER-Analyse im Anschluss einig: "ÖVP und SPÖ werden für die Schlammschlacht ihren Preis zahlen." Einziger Profiteur solcher Diskussionen seien letztlich die Blauen.

Wie werden Kern und Kurz die Diskussion also diesmal anlegen? Ab 20.15 Uhr wissen wir mehr.