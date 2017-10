100.000 Euro für Informationen aus der SPÖ. Das ist die neueste Schlagzeile im großen Dirty-Campaigning-Schauspiel des österreichischen Nationalratswahlkampfs. Gekommen soll das unmoralische Angebot von der ÖVP sein, gerichtet an Peter Puller - das behauptet zumindest jener Mann, der sich immer mehr zur Schlüsselfigur im von Tal Silberstein organisierten Schmuddelwahlkampf entpuppt (mehr dazu hier).

Die ÖVP dementiert, stichhaltige Beweise für die eine oder andere Version wurden auf beiden Seiten bis dato keine veröffentlicht. Peter Puller meinte im Ö1-Morgenjournal, es gäbe eine SMS-Konversation mit dem Pressesprecher von Sebastian Kurz, die seine Vorwürfe belege. Entsprechende Screenshots eines "Honorarangebots", so Puller, sollen heute veröffentlicht werden.

Pressesprecher bestätigt Kontakt mit Puller

Aus der ÖVP heißt es, die Vorwürfe seien absolut haltlos. Nur Kontakte mit Puller bestätigte man bereits am Donnerstag. Wahr sei vielmehr ein "Gedächtnisprotokoll eines Kurz-Mitarbeiters von dem Treffen mit Puller", meinte ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz am Freitagmorgen. Puller sei ein Politik-Söldner, "der für Geld anscheinend alles macht. Sein Job ist es, Leute im Umfeld von Sebastian Kurz, anzupatzen". Für Köstinger ist das Maß voll. "Wir klagen." Klagen will die ÖVP sowohl die SPÖ, als auch Puller selbst. Den Sozialdemokraten warf Köstinger Verhetzung und Verstoß gegen das Verbotsgesetz aufgrund teils antisemitischer Facebook-Seiten im Wahlkampf vor. Berater Puller soll auf Unterlassung und Widerruf geklagt werden. Weiters wegen Kreditschädigung und übler Nachrede.

Wörtlich heißt es in dem von Köstinger angesprochenen Gedächtnisprotokoll des Pressesprechers von Sebastian Kurz:

"Es ging darum, meinen Chef vor schmutzigen und erfundenen Geschichten zu schützen. Ich habe in diesem Gespräch mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln alles versucht, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich habe es freundlich versucht und ihn an unsere gemeinsame Zeit erinnert, als wir eng zusammen gearbeitet haben. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn klagen werden und wir dahinter kommen werden. Ich habe versucht, an seine Integrität zu appellieren und ihn gebeten, es einfach zuzugeben, damit wir Gras über die Sache wachsen lassen. Ich habe alles versucht, um meinen Chef vor der Kampagne, die seit Monaten gegen ihn gefahren wurde, zu schützen. Ja, ich wollte das aufdecken, was hier seit Monaten vor sich ging. Ja, ich wollte in diesem Gespräch, dass ans Tageslicht kommt, wie hier gegen meinen Chef vorgegangen wird. Ja, ich wollte in diesem Gespräch Puller überreden doch wieder für uns aktiv zu sein und nicht gegen uns (das gesamte Protokoll lesen Sie im Abschnitt unten).

Kanzler Kern entsetzt über kolportierte ÖVP-Verwicklung

Indes reagierte Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern am Freitag empört auf die Aussagen Peter Pullers. "Naturgemäß bin ich wirklich entsetzt über diese Nachricht. Man muss das jetzt in Ruhe anschauen, was da dran ist, ob sich das erhärtet", sagte Kern im Ö1-Morgenjournal. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass offensichtlich unser Kampagne verkauft worden ist, wir seit Monaten erleben, dass Unterlagen aus vertraulichen Gremien in den Zeitungen landen. Wir haben uns schon seit längerem unseren Reim drauf gemacht. Wir werden sehen, ob das jetzt des Rätsels Lösung ist", sagte Kern.

Was da rund um die Spezialeinheit des ehemaligen SPÖ-Beraters Silberstein gelaufen sei, könne er nicht im Detail erklären. "Ich bin kein Detektiv, ich führe das Land, das werde ich auch weitermachen. Dass Informationen zum politischen Gegner geflossen sind, steht völlig außer streit", meinte Kern.

*Hinweis: Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter kündigte für 10.55 Uhr eine eigene Pressekonferenz an. Wir übertragen an dieser Stelle live.