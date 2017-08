Österreich ist extrem säumig beim Klimaschutz

Groß war die Empörung, als US-Präsident Donald Trump vor wenigen Wochen den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris verkündete. Jahrzehntelang war verhandelt worden, bis im Dezember 2015 eine Einigung von 193 Staaten verkündet werden konnte. Beschlossen wurde, dass sich alle Staaten zu Maßnahmen verpflichten, um die Erderwärmung deutlich unter 2° Celsius (im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten) zu begrenzen.

Konkret heißt das: Spätestens bis Mitte dieses Jahrhunderts – also in den nächsten 32 Jahren – dürfen keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden. Damit ist das sichere Ende von Öl- und Gasheizungen eingeläutet, das Aus für Benzin- und Dieselmotoren, auch die Stilllegung aller Gas- und Kohlekraftwerke. Natürlich bleibt es den einzelnen Staaten überlassen, wie sie diese Ziele erreicht wollen.

Österreich ist in dieser Hinsicht – leider – aber mehr als säumig.

Was wird passieren?

Was bisher kaum beleuchtet wurde, ist die Frage, wie der Klimavertrag von Paris unser Leben verändern wird. Der KURIER hat bei Experten nachgefragt, worauf sich die Österreicher einstellen müssen. Die Antwort ist unisono klar: Vom Wohnen über die Mobilität bis hin zur Ernährung werden alle Lebensbereiche betroffen sein.

Foto: KURIER/Grafik

-Stromsparen Die bisherigen Anstrengungen im Ausbau erneuerbarer Energien alleine werden nicht reichen. Denn: "Wenn wir unsere Energieversorgung auf 100 Prozent Erneuerbare Energie umstellen wollen, wird das nur möglich sein, wenn wir den Energiebedarf um 50 Prozent reduzieren", stellt Adam Pawloff, Umweltsprecher von Greenpeace Österreich, klar. Wir müssen also Energie effizienter einsetzen und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren. WIFO-Umweltökonom Stefan Schleicher bringt hier neue Technologien ins Spiel, die unseren Alltag künftig begleiten werden. Etwa, dass die Energie aus warmen Abwässern – von der Badewanne, der Waschmaschine oder dem Geschirrspüler – recycelt werden. In der Schweiz gibt es dazu erste vielversprechende Versuche. Klar sei, dass künftig alle Möglichkeiten für Erneuerbare Energien, wie Solarstrom oder Geothermie genutzt werden müssen.

Das müsse aber nicht heißen, auf Annehmlichkeiten zu verzichten, betont Pawloff. Österreichs Klimapolitik mangle es an Anreizen, er sieht diese "vollkommen auf dem Holzweg."

-Thermische Sanierung Wenn bis 2050 alle Gebäude wärmegedämmt werden, sparen wir rund zwei Drittel der Heizenergie. Dafür wäre eine Sanierungsrate von drei Prozent pro Jahr nötig. Bis vor Kurzem lag sie bei nur einem Prozent. Doch die Förderungen wurden inzwischen halbiert. Bis alle Häuser in Österreich saniert sind, dauerte es zweihundert Jahre, kritisiert Johannes Wahlmüller von Global 2000. Er drängt darauf, jetzt Öl- und Gasheizungen im Neubau zu verbieten.

Foto: /Kurier

-Mobilität Auch der Individualverkehr, der in Österreich für rund ein Drittel der CO 2 -Emissionen verantwortlich ist, gehört neu gedacht, meint Pawloff. Nur auf das Thema Elektromobilität zu setzen, werde nicht ausreichen. Er plädiert für einen massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, auch auf dem Land. Dazu müssten Carsharing-Modelle verstärkt ausgebaut werden. "In der Stadt stehen Autos 23 Stunden nur still." Ein Auto, das von mehreren Menschen genutzt wird, könnte bis zu acht Autos ersetzen – und damit auch Platz für mehr Radfahrer schaffen.

WIFO-Experte Schleicher schlägt überhaupt ein radikales Umdenken vor. Mobilität sei der "Zugang zu Personen, Gütern und Orten. Dafür muss nicht immer eine Verkehrsbewegung notwendig sein." Alternativen seien etwa Homeoffice oder Videokonferenzen.

-Umdenken Wenn die Politik die Initiative vermissen lässt, sollten "mündige Bürger" Druck erzeugen, findet Pawloff. Der Umstieg auf alternative Ökostromanbieter sei ein effektiver Schritt, der auch zu mehr Investitionen führe. Es sei auch ratsam, sich biologisch, regional und saisonal zu ernähren, um lange Transportwege zu vermeiden. Zu Bedenken sei diesbezüglich, dass die weltweite Fleischproduktion fast zehn Prozent aller Treibhausgase verursacht.