Weils wurscht ist: Strache statt Kurz

Dankend nimmt Kanzler Kern jedoch an, dass sich FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache der "Klartext"-Diskussion mit ihm am 6. September stellt. "Finde ich gut. Wähler u Wählerinnen sollten wissen, wer wofür steht", twitterte Kern am Mittwoch. Ohne zu erwähnen, dass für diese Ö1-Sendung das erste mediale Duell gegen ÖVP-Chef Sebastian Kurz geplant war. Kurz sagte aber wegen Teilnahme am informellen Außenministertreffen in Tallinn ab und fand auch keinen Ersatztermin.