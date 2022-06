Keine Zukunftsvision gibt es bis heute für das Szenario, dass eines Tages nicht mehr so viel Schnee fällt, wie der Skitourismus als Grundlage braucht. Stattdessen werden Beschneiungsanlagen längst auf über 3.000 Meter installiert. Zumindest der Sommertourismus wurde in den vergangenen Jahren vom Stiefkind zum Hoffnungsträger.

Die Pandemie hat jedoch vor Augen geführt: So sehr der Tourismus in früheren Krisenzeiten immer wieder wirtschaftlicher Fels in der Brandung war, so sehr zieht er das ganze Land nach unten, wenn er ausfällt. Die Abhängigkeit vom Tourismus ist enorm, die Wirtschaft zu wenig breit aufgestellt.

Diese Baustelle wird nun wohl Mattle erben. Und wenn er in seiner Heimatregion unterwegs ist, braucht er nicht lange nach weiteren suchen. Im Tiroler Oberland möchte etwa der Landesenergieversorger Tiwag seit Jahren die Kraftwerksgruppe Kaunertal ausbauen. Die Volkspartei setzt bei der Energiewende vor allem auf den Ausbau der Wasserkraft. Und damit auch auf dieses Megaprojekt. Naturschützer und Anrainer laufen aber Sturm. Das Ötztal will das benötigte Wasser nicht abgeben.

Mattle gilt als einer, „der mit allen gut kann“, wie er selbst sagt. Der neue Spitzenjob wird das wohl erschweren. Für Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger ist der 59-Jährige „ein Politzwilling von Platter“. Ganz von der Hand zu weisen sind Parallelen zwischen den VP-Urgesteinen nicht – auch abseits ihrer gemeinsamen Herkunft.

Beide haben eine Lehre absolviert, beide haben ihre Politkarriere als Bürgermeister gestartet. Und beide gelten als volksnahe Typen. Wer das Ohr an der Landbevölkerung hat, kommt an einem Thema nicht vorbei, das der Almsommer inzwischen mit sich bringt: Im Oberland, wie auch in anderen Teilen Tirols, gehen Wölfe und Bären um. Fast jede Woche werden neue Risse von Schafen gemeldet. In der Bauernschaft – VP-Kernwählerschaft – kocht die Wut.