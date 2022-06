Platter will sich zurückziehen, Neuwahlen in Tirol im Herbst

Wie die TT berichtet, wird Landeshauptmann Günther Platter beim ÖVP-Parteitag am Montag seinen Rückzug ankündigen. Über die Gründe des 68-jährigen ÖVP-Politikers ist vorerst nichts bekannt. Sein Nachfolger soll Landesrat Toni Mattle (59) werden. Die Landtagswahl wird auf Herbst vorverlegt, heißt es. Bis dahin wird Platter im Amt bleiben.

Noch im Jänner hatte Platter versichert: Er laufe bei Schwierigkeiten nicht davon, "wenn der Huat brennt". Bei den für 2023 geplanten Wahlen werde er wieder kandidieren.

Den in Tirol regierenden Schwarzen waren in Umfragen zuletzt immer niedrigere Wert bescheinigt worden - nach 44,26 Prozent bei der Landtagswahl 2018. Angeblich mangelnde Fortschritte bei akuten Themen wie Wohnen und Verkehr sowie Unmut von Touristikern und des Wirtschaftsflügels über so manch Corona-Maßnahme setzen dem seit 2008 regierenden Landeschef zu. Dies hatte zu Jahresbeginn zu Gerüchten geführt, dass der lange unumstrittene Platter noch in diesem Jahr sein Amt übergeben könnte.