Von Energiewende bis Bundesheer: Die wichtigsten Punkte im Budget

Die türkis-grüne Bundesregierung setzt in den kommenden Jahren budgetäre Schwerpunkte in folgenden Bereichen: äußere und innere Sicherheit, Energiewende und Klimaschutz. Wie viel die einzelnen Ressorts für welche Maßnahmen erhalten:

Landesverteidigung

Das Bundesheer erhält bis 2026 zusätzliche 5,3 Milliarden Euro. Damit soll es sich modernisieren – und zwar in allen Bereichen.

Energie

Bis 2026 fließen 14,8 Milliarden Euro in den Klima- und Umweltschutz. Ein Blick in die etwas fernere Zukunft: Alleine drei Milliarden sollen bis 2030 fließen, um die heimische Industrie klimaneutral zu machen. Mit 1,5 Milliarden werden bis 2030 Energiesparmaßnahmen in Unternehmen und für private Haushalte gefördert. Weitere 3,6 Milliarden fließen in den Tausch von Heizkesseln, den Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen und der Fernwärme.

Wirtschaft

4,9 Milliarden Euro bis 2026 sollen unter anderem dafür sorgen, dass Unternehmen den ökologischen und digitalen Wandel schaffen. Weitere 850 Millionen kostet kommendes Jahr der Energiekostenzuschuss für energieintensive Betriebe.