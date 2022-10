Geldregen für den Sport: Budget um fast 50 Prozent erhöht

Vor kurzem wurde in der Regierung mit Finanzminister Magnus Brunner und Kogler eine von vielen Sportverbänden lange erhoffte Einigung erzielt. Die jährliche besondere Sportförderung wird ab 2023 von 80 Millionen um 50 Prozent auf 120 Millionen Euro erhöht.

Mit dem Start ins neue Schuljahr kommt auch die tägliche Bewegungseinheit in zehn Regionen Österreichs.

Energiekostenausgleich

Es gibt auch einige Extra-Mittel. Etwa für den Energiekostenausgleich für Sportinfrastruktur (in Höhe von 15 Millionen), für die Vorbereitungen der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach (8 Mio.) sowie die Sanierung des Eiskanals in Innsbruck Igls (4 Mio.).