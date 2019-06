Übergangskabinett ist zur Hälfte weiblich

Am Montagvormittag werden in der Wiener Hofburg gleich mehrere Premieren begangen. Erstmals in der Geschichte Österreichs wird mit Brigitte Bierlein eine Frau die Regierung anführen. Zudem besteht die künftige Bundesregierung nicht aus gewählten Politikern, sondern aus ausgewählten Experten – vor allem Sektionschefs, die bis dato in den Ministerien tätig waren. Ebenfalls ein Novum: In der Regierung, die heute um 11 Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt wird, herrscht Geschlechterparität.

Dem 12-köpfigen Team werden nebst Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein selbst fünf weitere Frauen angehören: Elisabeth Udolf-Strobl (Wirtschaft und Digitalisierung), Brigitte Zarfl (Soziales), Ines Stilling (Frauen), Iris Rauskala ( Bildung) und Maria Patek (Landwirtschaft). Damit ist die Hälfte der Posten weiblich besetzt. Den bisher höchsten Frauenanteil hatte das Kabinett von Alfred Gusenbauer mit 40 Prozent.