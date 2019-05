Brigitte Bierlein erste Kanzlerin: "Eine selten korrekte Person"

Ob in ihrer üblichen Tracht, dem schwarzen Talar mit Kragen aus violettem Samt und Hermelin; oder am Donnerstag in extravaganter Bluse und schwarzem Zweiteiler in der Hofburg: Wenn sie auftritt, strahlt sie etwas Erhabenes aus. Brigitte Bierlein steht über den Dingen.

So gesehen verkörpert die 69-Jährige den Idealtypus einer Höchstrichterin. Niemand kann erahnen, was sie vorhat, bis sie es tut; niemand kann ihr etwas anhaben.