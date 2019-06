Neuer Dirigent in der Herrengasse: Peschorn im Porträt

Noch am Sonntag hatte der ORF Oberösterreich berichtet, dass OÖ-Landespolizeipräsident Andreas Pilsl als Innenminister fix sei – was heftige Kritik der FPÖ auslöste: Pilsl sei ein „Strasser-Mann und Kandidat der alten schwarzen BMI-Netzwerke“, wetterte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung.

Diese Diskussionen hat sich Brigitte Bierlein nun mit der Bestellung Peschorns erspart.