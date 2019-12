Türkis-grüne Verhandlungen und rote E-Mail-Kündigungen, die keine gewesen sein sollen

Strahlend blauer Himmel: Unter Hochdruckeinfluss scheint heute verbreitet die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Nur ganz vereinzelt kann es am Bodensee sowie in südlichen Beckenlagen und im oberösterreichischen Zentralraum ein paar Nebelfelder geben. Der Wind weht schwach, im Osten mäßig aus Ost bis Süd. In der Früh ist es kalt mit minus zehn bis minus zwei Grad , die Höchsttemperaturen liegen dann bei null bis acht Grad.