Capitals gegen KAC: Ein brutales Foul sorgte für Entsetzen

Abtransportiert

Als ein Sanitäter eine Geste machte, die man mit einem Zeichen für einen Abbruch deuten konnte, musste mit dem Schlimmsten gerechnet werden. 5.000 Augenpaare blickten gespannt auf Kittinger, der mit einer Trage vom Eis geschoben wurde.

In der Pause folgte der Transport ins Krankenhaus und kam die erste Entwarnung. Capitals-Manager Franz Kalla: „Ich habe ihm selbst die Schuhe ausgezogen, er hat das gespürt. Und er konnte sich auch bewegen.“ In der Nacht folgten weitere Untersuchungen am Kopf und an der Wirbelsäule. Sicher war bereits am Abend, dass sich Kittinger das Handgelenk gebrochen hat. „Ich hatte in diesem Moment Angst“, sagte Caps-Coach Dave Cameron. „Er hätte sich das Genick brechen können.“

Starke KAC-Defensive

Für Kernberger war das Spiel nach diesem bösen Foul ebenfalls zu Ende. Die Capitals vermochten aus dem fünfminütigen Powerplay keinen Nutzen zu ziehen. Die Wiener scheiterten bei allen fünf Überzahlspielen.

Natürlich auch deshalb, weil der KAC sehr stark verteidigte und Lars Haugen im Tor überragend war. Der KAC siegte durch ein Tor von Manuel Ganahl (12.) 1:0.