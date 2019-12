Deutsch zu SPÖ-Finanzen: "Dramatische Situation"

Er werde am Montag beim Parteivorstand "ein ausgeglichenes Budget präsentieren", versprach Deutsch. Sparen müsse man vor allem bei Sachkosten und bei Veranstaltungen, so Deutsch - "bis hin zu den viel zitierten Beraterverträgen". Drei der sieben medial kolportierten und teils hoch dotierten Verträge habe man bereits aufgekündigt, berichtete Deutsch. Dass bei einigen Verträgen lediglich der Verdienst nach unten geschraubt wurde, dementierte er am Dienstag. "Es wurde noch gar kein Beratervertrag verlängert", sagte er. Ziel sei es, vorzeitig aus den Verträgen mit politischen Beratern auszusteigen, kündigte Deutsch an.

Für den Erneuerungsprozess der SPÖ habe die Partei keine Agentur beauftragt, sagte der Bundesgeschäftsführer. Eine Parteireform könne man ohnehin nicht von oben verordnen, sondern müsse über Länder, Gemeinden und kleine Organisationen passieren - "damit die SPÖ wieder auf die Erfolgsspur kommt".