Nach Wahlniederlagen: Rendi-Sprecher verlässt Bundes-SPÖ

Während in der Bundes-SPÖ angesichts der 27 Kündigungen die Wogen hochgehen, gibt es auch einen freiwilligen Abgang. Wie der KURIER erfuhr, verlässt Mario Dujaković (30) mit Ende des Jahres den SPÖ-Klub.

Dujaković war im März dieses Jahres als Sprecher von Pamela Rendi-Wagner aus dem Wiener Rathaus auf die Bundes-Ebene gewechselt. Jetzt wechselt er dorthin zurück.

"Ja, ich bin mit dem Büro von Stadtrat Peter Hacker in Gesprächen", bestätigt Dujaković auf KURIER-Nachfrage. "Ich will kurz vor dieser wichtigen Wien-Wahl eines der größten Ressorts in der Stadt verstärken." Hacker ist seit Mai 2018 Gesundheitsstadtrat in Wien.