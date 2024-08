Beratungsstelle sieht Mangel bei Extremismus-Prävention

Zwar gebe es einen nationalen Aktionsplan zur Extremismus-Prävention, konkrete Maßnahmen würden darin aber fehlen, kritisierte Verena Fabris , Leiterin der Beratungsstelle Extremismus , am Samstag im Ö1-Morgenjournal. Auch sei die Finanzierung für die Projekte nicht ausreichend gesichert.

Daher bräuchte es Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, nicht auf freiwilliger Basis, sondern integriert in die Ausbildungen an den Pädagogischen Hochschulen oder auch Universitäten, so Fabris.