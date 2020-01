Staat, Gesellschaft & Transparenz

So verschiedene Dinge wie Verfassung, Verwaltung & Transparenz, Justiz & Konsumentenschutz, Kunst & Kultur, Medien und Sport finden sich im ersten Kapitel des Regierungsabkommens.

So wird hier (nicht zum ersten Mal) die Kompetenzbereinigung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden versprochen. Auch ein Bekenntnis zum Erhalt des Bargelds wird abgelegt. Ein Versuch, das Recht auf Bargeld in der Verfassung zu verankern (ein altes ÖVP/FPÖ-Anliegen), war in der letzten Nationalratssitzung der abgelaufenen Legislaturperiode gescheitert.

Weiters strebt man eine Wahlrechtsreform an – „sodass das Ergebnis bereits am Wahltag bereitgestellt werden kann“; dazu gehören auch Erleichterungen bei der Briefwahl.

Eines der zentralen grünen Anliegen wird ebenfalls in diesem Kapitel verankert: das Thema Transparenz. Hierzu zählen die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ebenso wie ein einklagbares Recht auf Informationsfreiheit.