Europa, Integration, Migration & Sicherheit

Was für die Grünen Klimaschutz und Armutsbekämpfung waren, war für die ÖVP das Thema Migration. Kaum etwas, das Sebastian Kurz so oft erwähnte, wie den „klaren Kurs“ in der Migrationsfrage, für den seine Partei gewählt worden sei und an dem es dementsprechend festzuhalten gelte.

Von daher war klar, dass hier für die Grünen bei den Regierungsverhandlungen kaum etwas zu holen sein würde – auch wenn gerade dieser „klare Kurs“ seitens der Grünen nachgerade exemplarisch zum Ausweis behaupteter Menschenverachtung und Kälte der ÖVP-FPÖ-Regierung stilisiert worden war.