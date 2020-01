Bei einer Flüchtlingskrise dürfen VP und Grüne getrennte Wege gehen

Keine Brücken gebaut

Der spannendste Passus steht am Ende des Kapitels Migration im Pakt. Was tun, wenn der nächste Flüchtlingsstrom vor der Grenze steht? Ja, für die Grünen ist das ein heikles Thema. Offenbar hat man hier aus den Brocken keine Brücke bauen können. Stattdessen hat man einen koalitionsfreien Raum geschaffen. Jede Partei kann in diesem Fall eigene Gesetzesinitiativen einbringen – und neue Allianzen im Hohen Haus suchen. Aber verliert man hier nicht wichtige Zeit zum Handeln? Und wäre so ein Verhalten nicht der Anfang vom Ende des türkis-grünen Experiments?