Die SPÖ am Tiefpunkt

Der 50-jährige Regionalpolitiker Babler scheint all dem, was sich da am Montag in der Parteizentrale in der Löwelstraße zugetragen hat, aber nicht so recht zu trauen.

Denn zumindest akzeptierte er das Ergebnis nicht sofort und wollte es noch einmal genau wissen: „Ich möchte die Wahlkommission als Gremium ersuchen, die Stimmen erneut zu überprüfen“, sagte Babler in einer ersten Reaktion.