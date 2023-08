SPÖ-Chef garantiert als Kanzler: "96 Prozent werden weniger Steuern zahlen"

Mit 100 km/h durch Österreich – „verkorkste Diskussion“

Einen Schluck Wasser später erklärt der durch Österreich tourende Babler, er lege die Strecken mit dem Auto und 100 km/h zurück. „Immer, weil man auch Bewusstsein bildend sein“ wolle. Es handle sich bei der Tempo-Limit-Debatte um eine „verkorkste, emotionale Diskussion“. Deshalb habe man sich dazu entschieden, „es von unten herauf und nicht gesetzlich“ zu regeln. Überall dort, wo eine 30km/h Beschränkung in Wohnstraßen oder 100km/h Beschränkung nahe Autobahnen für den Lärmschutz gewünscht werde, wolle man sich darum bemühen. „Natürlich fahren wir auch nicht überall 100, sondern manchmal auch 80, wenn eine Baustelle ist.“

Auto als „Freiheitssymbol“

Babler erklärt sich und sein Verständnis von „gescheit“ anhand seiner Herkunft. „Ich komme aus einer südburgenländischen Pendlerfamilie, die auf ein Auto angewiesen ist“. Sein erstes Auto, das schwer leistbar gewesen sei, sei für ihn ein „Freiheitssymbol“ gewesen. Wichtig in dem Zusammenhang sei jedoch, dass die SPÖ „Überzeugungsarbeit“ leiste und Mehrheiten schaffe.

Parteilinie und Verkehrswege

950 Tage ohne Klimaschutzgesetz hält der SPÖ-Chef für ein großes Versäumnis der Regierung. Drei konkrete Maßnahmen, die zu einer CO₂-Emmission führen könnten, sind für Babler mit einer grundlegenden Änderung zu beantworten: Öffentlicher Verkehr. Geht es nach ihm, muss man im ländlichen Raum innerhalb von 15 Gehminuten eine Öffi-Anbindung haben. Das sei nicht nur für Pendler wichtig, sondern auch für Kinder und Jugendliche, die in einer Nachbargemeinde zur Schule oder mal ins Kino gehen wollen. „Die erste, die zweite und die dritte Priorität ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs“.

„Kipppunkte, die fallen“

Wie SPÖ-Chef Andreas Babler die Emissionen reduzieren will und ob er wie seine Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner für ein Aussetzen der CO₂-Steuer ist, will er nicht ad hoc beantworten. „Der Kampf gegen die Erderhitzung ist ein wichtiger. Da gibt es jetzt Kipppunkte, die fallen – die Gletscher gehen dahin, die Grundwasserbestände gehen zurück, die Bauern haben Probleme, die Feldfrüchte zu bewässern und die Dichte an Unwettern.“

„So eine CO₂-Bepreisung bringt nichts“

Der CO₂-Bepreisung in der jetzigen Form kann er nichts abgewinnen. „Sie muss anders gedacht werden“, da sie überhaupt keinen Lenkungseffekt habe. Sie sei „völlig beliebig“ und treffe die „südburgenländische Familienhälfte, die tatsächlich aufs Auto angewiesen ist“. Sie würden jetzt mehr zahlen und hätten keine Alternative, öffentlich anzureisen. Wer von Stegersbach nach Wien muss, der habe keine andere Möglichkeit als den PKW, es sei denn, „sie verbringen Stunden mit irgendwelchen Buslinien“. Die Regierung habe keinen Kilometer für Bahn oder Bus geschaffen und betreibe „Showpolitik“.

„Masterplan“ & Rechtsanspruch

Die SPÖ will einen „Masterplan“, habe ein sehr “offensives-progressives Modell“ mit Experten ausgearbeitet, die Dekarbonisierungsprogramme für die Schwerindustrie machen. „20 Milliarden, die wahnsinnig wirkungsvoll wären. Zu sagen: Wir helfen Unternehmen, auch umzustellen.“ Er, Babler, habe „den Rechtsanspruch auf einen intakten Planeten“ in sich. Es gehe ihm nicht um „Tempo 100, das ist vielleicht eine mediale Diskussion“, sondern um die „Erderhitzung“. Man müsse die Themen einbetten, in einen Kontext setzen und nicht alles gesetzlich verordnen, sondern ein Bewusstsein schaffen „von unten herauf“.

Babler setzt „von unten herauf“

Während Moderatorin Schnabl die Forderungen der SPÖ nach Preisdeckeln, Mietpreisbremsen und der Senkung von Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dekliniert, hört Babler ihr mit überschlagenen Beinen, einzelne Finger der rechten und linken Hand immer wieder tastend, aufmerksam zu. „Wir haben in Österreich eine wahnsinnige Schieflage. Ich komme aus einem Jahrgang heraus (1973) der profitiert hat“, so Babler, auch von Kanzlern wie Kreisky. Babler holt aus, weil er „einbetten“ will, was er sagt und meint. Kreisky brachte Wirtschaftswachstum, Arbeitszeitverkürzung, mehr Bildung, so der SPÖ-Chef.

Die Regierung jetzt betreibe „unterlassene Hilfeleistung“ und „die Teuerung rauscht durch alle Bereiche“. Man tue sich schwer zu erklären, warum über der Grenze in Deutschland für denselben Warenkorb 16 bis 20 Prozent weniger verlangt werde. Geht es nach Schätzungen, die Babler nun vorbringt, zahle man heute in Österreich zwischen 500 und 1.000 Euro für einen Warenkorb als vor einem Jahr.

Zwei-Prozent-Deckel

Auf eine Zahl oder ein Inflationsziel will sich Babler wieder nicht festlegen. Er will erneut einbetten, das Ganze und Gesamtkonzept darlegen. „Früher wurde ein Drittel für Haushalt und Mieten ausgegeben, heute wird die Hälfte des verfügbaren Einkommens dafür ausgegeben. Daher fordern wir die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und die Rücknahme der letzten Erhöhung bei Mieten.“ Gleichzeitig fordert die SPÖ einen 2 Prozent-Deckel bei den Mieten ab 2025. „Jetzt ist Österreich trauriger Spitzenreiter zu sein ist eine Schande, und es trifft uns alle jeden Tag.“

Ab einer Inflation von 2 Prozent könne der Staat seine Maßnahmen wieder zurückfahren, so Babler auf mehrfache Nachfrage. Derzeit liegt die Inflation in Österreich bei über 7 Prozent.

Millionen-Grenze und Lebensfreibetrag

„96 Prozent der Menschen in Österreich würden weniger Steuern zahlen, das würde ich als Bundeskanzler garantieren“, sagt Babler. Gelingen soll das durch die Einführung einer Vermögenssteuer. Immer wenn sich die SPÖ für „die vielen“ einsetze, käme von der IV Propaganda dagegen. „Ein Prozent der Superreichen hat die Hälfte des Volksvermögens des ganzen Landes“ – eine „wahnsinnige Unfairheit“ wie Babler findet.

„Bis auf die Unterhose“ & „Lebensfreibetrag“

Das Argument, Vermögenssteuer würde mit Verwaltungsaufwand verbunden sein, lässt Babler nicht gelten. Verwaltungsaufwand gebe es, wenn jemand um Wohnzuschuss ansuchen und sich „bis auf die Unterhose ausziehen muss“. Der neue SPÖ-Chef will - aus einer „Häuslbauer-Generation“ stammend - „Garant dafür sein, dass es keine neue Häuslbesteuerung gibt“.

100 Millionen Euro pro Woche

Unter Häuslbausteuer versteht Babler die Grunderwerbssteuer. Diese will er abschaffen. Geht es nach dem SP-Plan, werden 96 Prozent weniger Steuern zahlen und „vier Prozent gerechter zahlen“.

Die Vermögenssteuer soll erst ab einer Million schlagend werden. Dieser „Lebensfreibetrag“ pro Person, wie er der SPÖ vorschwebt, sei ohnedies schwer zu erreichen. Diese Besteuerung entspreche Empfehlungen der EU und OECD, argumentiert Babler. „Vermögen ist zu gering und Arbeit zu hoch besteuert.“ Er nehme das auch „bei Herrn Kickl so wahr. Der sagt auch immer, Arbeit ist zu hoch besteuert. Ich habe einen konkreten Vorschlag, wie man das gegen finanzieren kann und zwar über eine Vermögensbesteuerung der Superreichen.“ Es handle sich um 100 Millionen Euro pro Woche.

Babler, der Marxist mit Lenin-Büste?

Damit konfrontiert, dass er sich dereinst als Marxist bezeichnet hat und in seinem Büro eine Lenin-Büste stehen soll, sagt der SPÖ-Chef, der dabei kurz die Arme verschränkt ehe er sie wieder löst: „Wie kommt so etwas in so eine Diskussion? In meinem Büro gibt es drei Dinge: Eine Viktor-Adler-Büste, ein Bild von meinem Amtsvorgänger als Bürgermeister und ein Kruzifix, das vom Papst geweiht worden ist. Ich werde wissen, was in meinem Büro steht.“

Er habe „keine Jugendsünden in dem Sinn“. Er wisse auch, dass es Dossiers über ihn gibt. „ich lehne das ab, habe eine Vergangenheit in einer Jugendorganisation, würde vielleicht vieles heute anders bewerten, habe aber keine Jugendsünden in dem Sinn.“

„Ihre Leute“ und „unsere Leute“

Austro-Marxismus, der den Wohnbau ermöglicht habe, beginnt Babler die nächste Runde, „ist ganz liab, aber es geht um die beinharte Realität“. ÖVP und FPÖ hätten zum Sozialabbau beigetragen, für „ihre Leute Politik gemacht“. Die beiden Parteien hätten Politik für Großspender und Großindustrielle betrieben, sich mit SMS Dinge ausgemacht und Politik käuflich gemacht.

