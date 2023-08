Kickl fordert im "Stasi-Verhörzimmer" Mindestlohn von 2.000 Euro brutto

FPÖ-Chef Herbert Kickl erklärt in seinem dritten ORF-Sommergespräch, warum er "Gastarbeiter" will, Volksabstimmungen bei wichtigen Themen wie Klima und ORF und keine Vorverurteilungen bei Kurz und Co.