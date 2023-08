"Wie bei Verhör": Meinl-Reisinger unglücklich über ORF-Sommergespräch

Hintergrund: Das Gespräch wurde bereits am vergangenen Freitag aufgezeichnet, also drei Tage vor der Ausstrahlung am Montagabend. Von den Überschwemmungen, die es am Wochenende im Süden (Kärnten, Steiermark) Österreichs gab, wussten also weder Interviewerin noch Interviewte zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Was Meinl-Reisinger dazu gerne gesagt hätte: "Zügellose Bodenversiegelung muss ein Ende haben."

Thema Steuerbelastung

Außerdem störte Meinl-Reisinger, dass das Gespräch im Nachhinein "geschnitten" wurde. "Das finde ich sehr schade", so die Neos-Chefin. Denn beim Thema Steuerbelastung habe sie ein Rechenbeispiel genannt, laut dem Menschen, die heute Durchschnittsverdiener sind, besteuert werden wie Topverdiener in den 1970ern. "Dieses Beispiel ist leider rausgeschnitten worden", sagte Beate Meinl-Reisinger.