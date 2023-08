Die SPÖ hat dieser Tage ihre Vorstellungen für eine Erbschaftssteuer konkretisiert. Dabei soll es einen Lebensfreibetrag von einer Million geben. Das bedeutet, wer innerhalb von 30 Jahren Erbschaften oder Schenkungen gesamt im Wert von unter einer Million erhält, muss nichts bezahlen. Gleichzeitig würde die Grunderwerbssteuer fallen, geht aus dem Konzept hervor, über das die Tiroler Tageszeitung zunächst berichtet hatte.

Heute reagierte der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria einigermaßen skeptisch. Dessen Leiter Franz Schellhorn spricht von Symbolpolitik. Das „Hochsteuerland“ Österreich brauche keine neuen Steuern. "Der Staat wird heuer so viel Geld einnehmen wie noch nie zuvor. Was es braucht, sind mehr Freiheit und Eigenverantwortung für die Bürger, also Steuerentlastungen.", heißt es von Schellhorn. Den wer eine gleichere Vermögensverteilung wünsche, müsse den Vermögensaufbau fördern.