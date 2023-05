Babler: "Das Schlechteste, was der SPÖ passieren kann"

Gleich zwei Lebensmittel-Gipfel hält die türkis-grüne Bundesregierung in dieser Woche ab. Der erste Streich, am Montag vom Sozialministerium mit dem Lebensmittelhandel veranstaltet, endete ohne Ergebnis. Nicht nur SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die aktuell um den Parteivorsitz kämpft, kritisierte das via Aussendung. Auch ihr Gegenkandidat Andreas Babler präsentierte einen Sieben-Punkte-Plan gegen die Teuerung.

Er wolle Druck auf die Regierung aufbauen, die "nichts gegen die Inflation" unternehme, so Babler Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Er sprach von einer "Gierflation", die gestoppt gehöre. "Die Regierung hat heute nichts präsentiert, was der enormen Inflation irgendetwas entgegen setzt." Dass gleichzeitig große Konzerne von der aktuellen Politik profitieren würden, während die hohe Inflation an die Menschen weitergegeben werde, zeige, dass "grundsätzlich etwas falsch läuft".