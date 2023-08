Babler zu Tempo 100: "Ich finde es gescheit, verpflichte aber niemanden"

Die Ärmel hochgekrempelt, umringt von Menschen: So fühlt sich Andreas Babler, SPÖ-Chef und Bürgermeister von Traiskirchen, am wohlsten. "Das ist mein Naturell", sagt Babler über seine "Comeback-Tour", die in quer durch Österreich führt, am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast".

Einen einfachen Start hatte der Parteivorsitzende, der Anfang Juni nach einer Mitgliederbefragung auf einem Sonderparteitag gewählt wurde, nicht. Babler zu den brennendsten Themen:

Neuer Linkskurs?

In Umfragen hat die SPÖ mittlerweile zwar zugelegt, dennoch geht es schleppend voran. Ist der "Klassenkampf"-Kurs der SPÖ ein Minderheitenprogramm? Babler sieht "keinen Linkskurs" sondern einen "klar erkennbaren sozialdemokratischen Kurs". Der SPÖ sei nur die Fähigkeit abhandengekommen, diesen zu vermitteln.

➤ Hier geht's zur KURIER-OGM-Umfrage: SPÖ mit Babler überholt Kanzlerpartei ÖVP