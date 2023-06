SPÖ mit Babler überholt Kanzlerpartei ÖVP

„Unverzeihlicher Fehler“

OGM habe im Gegensatz zu anderen Umfragen Parteien wie die Bierpartei – die der SPÖ potenziell Stimmen nehmen – nicht abgefragt. Zudem sei das hohe Votum wohl auf den „wochenlangen Fokus auf Personen und SPÖ-Themen“ sowie die „spürbare Babler-Begeisterung“ zurückzuführen. Dass sich Babler selbst als Marxist bezeichnet(e), finden 32 % inakzeptabel – die Mehrheit will aber erst abwarten, was das für sein Programm bedeutet. Das Desaster bei der Stimmenauszählung am Parteitag ist für 63 % der Befragten hingegen ein „unverzeihlicher Fehler für eine Partei, die Österreich regieren will“.

Apropos regieren: Aktuell würden sich drei mehrheitsfähige Zweierkoalitionen ausgehen, so Bachmayer. „FPÖ und ÖVP, FPÖ und SPÖ und wahrscheinlich auch SPÖ und ÖVP. Der häufige Wunsch einer Dreierkoalition aus SPÖ, Grünen und Neos ist derzeit klar von einer Mehrheit entfernt.“

Eine Mehrheit gibt es für die Forderung von SPÖ und Gewerkschaft nach einer generellen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich – wenngleich nicht so radikal, wie vom SPÖ-Chef gefordert. Babler will eine Verkürzung auf 32 Stunden für alle – das wollen auch 23 % der Befragten. 33 % sind für eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit – aber unter der Prämisse, dass diese flexibel und differenziert ausgestaltet wird. 37 % sprechen sich gegen eine Verkürzung aus, weil diese Österreich aufs wirtschaftliche Abstellgleis führen würde.