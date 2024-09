Migration: Bei Schutzberechtigten darf Sozialhilfe gekürzt werden

Konkret geht es um subsidiär Schutzberechtigte. Von österreichweit 11.404 Betroffenen leben 9416 in Wien, das sind 82,6 Prozent (Stand April 2024). In Wien sind knapp 142.00 Mindestsicherungsbezieher angesiedelt, in ganz Österreich (ohne Wien) 77.100.

Subsidiär Schutzberechtigte erhalten im Gegensatz zu Asylberechtigten nur ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht von einem Jahr, das verlängert werden kann. Gründe sind etwa eine schlechte Sicherheitslage oder bürgerkriegsähnliche Zustände im Heimatland. Dahinter steht die Überlegung, dass die Umstände für diesen Schutz-Status rascher beendet sein können als die systematischen Verfolgungen laut Genfer Flüchtlingskonventionen.

„Eine Regelung, welche die Kernbedarfe funktional abdeckt, muss bei subsidiär Schutzberechtigten nicht jenes Niveau erreichen, das Staatsbürgern und Asylberechtigten gewährt wird“, lautet die Kernaussage der Mazal-Expertise.