4.600 Euro für syrische Familie: Zahlt Wien zu viel Mindestsicherung aus?

Sehr deutlich fällt die Antwort der FPÖ aus. Der Wiener Landesparteichef Dominik Nepp sagt am Freitag in einer Pressekonferenz: „Ich bin schon seit Jahren in der Politik, aber das was sich hier abgespielt hat, hat es noch nie gegeben.“ Es gehe nicht um Neid, sondern um Gerechtigkeit. Die Familie würde „ohne etwas zu leisten“ mehr bekommen als viele für ihren Vollzeitjob, kritisiert Nepp.

Er kündigt einen Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Michael Ludwig und Sozialstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) sowie eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Hacker an. Immerhin hätte die Wiener SPÖ durch höhere Sozialleistung eine „Binnenmigration“ in die Hauptstadt gefördert. Kurzum: Laut Nepp hat Wien höhere Sozialleistungen als die anderen Länder, weshalb viele Menschen in die Stadt kämen, „die nicht arbeiten wollen“.

Mit 10,8 Prozent ist die Arbeitslosenquote in Wien doppelt so hoch wie in Rest-Österreich. Auch die Quote an Einwohnern, die Mindestsicherung beziehen, ist in Wien mit 7 Prozent mit Abstand am höchsten. In den anderen Bundesländern liegt sie unter einem Prozent oder knapp darüber. Als Hauptgrund gilt – neben der hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen in Wien – der hohe Anteil an Migranten.