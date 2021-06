So angezählt ist Werner Faymann

Peinlicher geht’s nicht. Zuerst betteln die Parteioberen die Delegierten an, den eigenen Bundeskanzler doch bitte auch dann nicht zu streichen, wenn sie ihn eigentlich loswerden wollen. Und dann wird auch noch das Wahlergebnis aufgerundet, um den Kanzler noch etwas aufzuschminken.

Der dermaßen hergerichtete österreichische Regierungschef soll nun in der EU die steuervermeidenden Großkonzerne bezwingen und zu Hause dem Großkapital eine Vermögenssteuer abtrotzen. Viel Erfolg.

95 von 590 Parteitagsdelegierten haben Werner Faymann als SPÖ-Chef gestrichen, 50 Delegierte nahmen an der Wahl gar nicht teil. Die anderen Spitzenfunktionäre – mit Ausnahme der schwachen Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek – wurden mit deutlich mehr als 90 Prozent in ihren Funktionen bestätigt.

Die Szenerie am Freitag Abend nach der Blamage (mehr dazu lesen Sie hier) war gespenstisch. Hundertschaften von SPÖ-Funktionären standen plaudernd an Stehtischen in der Wiener Messe und taten so, als wäre nichts geschehen.

Nur Faymann zog sich mit seinen Getreuen zur Krisenbesprechung zurück. Von den Parteigranden hielt ihm dabei keiner das Händchen. Die waren längst mit Überlegungen beschäftigt, wie sie sich aus der misslichen Lage – in die sie sich aus Eigenverschulden manövriert haben – befreien sollen.

Das Eigenverschulden der SPÖ-Granden: Obwohl sie wussten, dass Faymann kaum mehr Rückhalt hatte, lösten sie ihn nicht ab. Stattdessen wollten sie Faymann über den Parteitag hieven, indem sie die Delegierten disziplinierten.

Heraus kam das Schlechteste, was sich die SPÖ wünschen kann. 83,9 Prozent sind zu viel für einen sofortigen Rücktritt, aber zu wenig, um darüber hinwegzugehen. "60 Prozent wären okay gewesen, dann wäre er weg. 90 Prozent wären auch okay gewesen, dann wäre er bestätigt. So ist er nur angeschlagen, und mit ihm die Partei", analysierte Freitagnacht ein SPÖ-Stratege verzweifelt.

Wie wird es weitergehen?

Die Parteigranden werden das Problem vorerst einmal wegreden. Michael Häupl hat schon damit begonnen (mehr dazu lesen Sie hier). Zweck der Schönredeübung: Zeitgewinn. "Sie werden versuchen, sich in die Weihnachtspause zu retten, um Zeit zum Nachdenken zu bekommen", sagt ein SPÖ-Politiker, der die handelnden Personen seit Jahrzehnten kennt.

Nachgedacht wird folgendermaßen: Jene Bundesländer, die 2015 wählen, werden überlegen, womit ihnen am besten gedient ist. Es gibt zwei Denkschulen: Man kürt einen neuen Kanzler und verschafft sich somit Rückenwind und Aufbruchstimmung vom Bund. Oder man belässt den angeschlagenen Kanzler, um ihn als Sündenbock für die eigene Wahlniederlage parat zu haben.

Die Gewerkschaft wiederum wird überlegen, ob sie Faymann einen Verhandlungserfolg bei der Steuerreform zutraut. Sie hat immerhin 882.000 Unterschriften gesammelt, denen sie verpflichtet ist. Wenn die Gewerkschafter ihre eigenen Parteitags-Aussagen vom Freitagnachmittag glauben – "Man muss Faymann wählen, denn nur ein starker Kanzler kann die Steuerreform durchsetzen" – müsste sie ihn eigentlich ablösen. Aber in der Politik gelten ja selten die Aussagen vom Vortag.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Überlegungen, Faymann auszutauschen, sind SPÖ-intern voll in Gang. Offen ist das Szenario für seine Ablöse.