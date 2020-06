SPÖ straft Faymann ab

Der 9er muss davor stehen – und das wird auch so sein", proklamierte Rudolf Hundstorfer noch vor dem SPÖ-Parteitag. Mit postsowjetischen 99,1 Prozent bei seiner Wahl zum VP-Chef hatte Reinhold Mitterlehner auch für Werner Faymann die Latte neu gelegt. In der Binnenwelt ist ein Parteitag ein profanes Hochamt für den Chef, jedes Votum unter 90 Prozent eine Ketzerei. Die schwache Zustimmung von nur 84 Prozent im Jahr 2012 grämte Faymann bis heute. Er ordnete sein Agieren in den vergangenen Monaten nur einem Ziel unter: Die Schmach müsse getilgt werden.

Das ist ihm gründlich misslungen: Einmal mehr magere 84 Prozent. Fast jeder fünfte Delegierte sprach ihm das Misstrauen aus. Faymann geht mit einem schweren Handicap ins Vierfach-Wahljahr 2015. Die Partei zeigt ihrem Chef die rote Karte für mangelnde Performance. In Umfragen liegt der SPÖ-Chef mit bestenfalls 20 Prozent schlechter als die eigene Partei (derzeit rund 25 Prozent Zustimmung). Faymann stößt offenbar immer mehr an seine persönlichen Grenzen. Nach seinem Aufstieg zum Kanzler und SPÖ-Chef 2008 suchte er erst als Moderator ("Genug gestritten") zu punkten. Als der Druck aus der Partei zunahm, schwang er sich zum Verfechter von Vermögens- und Millionärssteuern auf. Als die Gewerkschaft auf Steuersenkungs-Kurs ging, katapultierte er sich selber an die Spitze der Lohnsteuern-runter-Bewegung. Nicht mehr als "Same game, same horse" bot Faymann auch in seiner programmatischen Rede am Parteitag (sieheBericht rechts).