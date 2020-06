Häupl: "Scheitert Steuerreform, scheitert die Koalition"

Werner Faymann musste am Samstag, dem Tag nach seinem bescheidenen Wahlergebnis von 83,9 Prozent, in zahlreichen Gesprächen mit Delegierten und Regierungskollegen erklären, wie es nun weitergehen soll. Mit der Steuerreform, mit der Koalition und mit seiner Partei, die in Umfragen hinter der ÖVP liegt. Dem KURIER stand der SPÖ-Chef am Rande des Bundesparteitages Rede und Antwort. Faymann sagte

- zu seiner Enttäuschung über das Wahlergebnis Man wünscht sich mehr. Aber man muss in dieser Position wissen, dass einen die Menschen da draußen nicht am Wahlergebnis bei einem Bundesparteitag messen. Die Menschen werden mich daran messen, was nach der Steuerreform mehr im Börsel bleibt oder was bei der Schulreform herauskommt.