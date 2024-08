Sicherheitslücke bei Securitys: Terroristen-Register und Qualitätsstandards fehlen

Wer sind eigentlich die Leute in den auffälligen Westen und mit dem strengen Blick, die auf Großveranstaltungen für Sicherheit und Ordnung sorgen? Und wer garantiert, dass sie - die zu allen Bereichen uneingeschränkten Zugang haben, ganz nah an Tausende Besucher herankommen, Taschen kontrollieren, Fluchtwege freihalten und im Notfall einschreiten - nicht selbst zum Risiko werden?

Diese Erkenntnisse waren am Dienstagabend im Nationalen Sicherheitsrat im Parlament Thema. SPÖ und Grüne brachten entsprechende Anträge ein: So forderten die Grünen den ÖVP-Innenminister auf, eine gesetzliche Regelung für "strenge Kontrollen, eine Registrierungspflicht und eine zertifizierte Mitarbeiter-Ausbildung für Sicherheitsfirmen" zu schaffen. Eine solche Regelung wäre sogar im Regierungsprogramm vereinbart gewesen, erinnert der kleine Koalitionspartner den großen.

Das Thema rückt nach dem vereitelten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien wieder in den Fokus: Ein mutmaßlicher Komplize des Terror-Verdächtigen Beran A. war im Facility-Bereich tätig ( der KURIER berichtete ). Dass er deshalb den Veranstaltungsort, das Ernst-Happel-Stadion, in- und auswendig kannte, war mit ein Grund, warum die Konzerte letztlich vom Veranstalter abgesagt wurden. Später wurde bekannt, dass angeblich acht amtsbekannte Männer im Security-Bereich vorgesehen gewesen wären.

Terroristen-Register noch nicht umgesetzt

2021 lautete der Plan im Rahmen des Anti-Terror-Pakets, dass analog zum Luftfahrtgesetz in der Gewerbeordnung die Grundlage für ein Register geschaffen wird, in dem "sämtliche für die Eignung und Zuverlässigkeit relevanten Daten der Mitarbeiter enthalten sind", wird auf KURIER-Anfrage im Innenministerium erklärt. Dies sei derzeit in der Gewerbeordnung noch nicht in Kraft getreten.