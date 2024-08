Nach dem vereitelten Terroranschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien werden Rufe nach Gesetzesverschärfungen laut. Wieder einmal. Schon nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 hat die türkis-grüne Regierung in Windeseile ein Anti-Terror-Paket präsentiert. Aber wie wirken die Maßnahmen in der Praxis?