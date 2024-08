Taylor-Swift-Absagen: Wer überprüft eigentlich das Sicherheitspersonal?

Sicherheitskonzept

Als Veranstalter ist man auch gesetzlich per Veranstaltungsgesetz dazu verpflichtet, ab einer gewissen Anzahl von Besuchern (in Wien bei mehr als 5.000), ein Sicherheitskonzept vorzulegen, dass bestimmte Kriterien erfüllen muss. Dazu zählt auch die Bereitstellung von Security. Woher diese Ordner kommen, weiß oft nicht einmal der Veranstalter selbst. Denn der beauftragt dafür meistens eine Firma. Und damit fangen die Probleme an: Denn diese Firmen beauftragen oft andere Firmen und so weiter und so fort. Am Ende stehen dann schlecht oder gar nicht ausgebildete Security vor einem, die kaum Deutsch können und bei Fragen oft nur mit der Schulter zucken. Es gibt seit Jahren einen Personalmangel in diesem Bereich. Die Jobs sind meistens sehr anstrengend und auch noch schlecht bezahlt. Viele werden nicht angestellt und sind deshalb auch nicht versichert – es kommt zu einer organisierten Schwarzarbeit, wie die Finanzpolizei zuletzt immer wieder bei Großveranstaltungen aufgedeckt hat.