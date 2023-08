Pfuscherbekämpfer untersucht Security-Skandal beim Frequency

Anträge auf Gewerbeentzug?

Der Fall wird nun auch vom Berufsdetektiv Josef Schachermaier, dem Beauftragten für die Pfuscherbekämpfung im Sicherheitsgewerbe in der Wirtschaftskammer Österreich, untersucht. „Ich ermittle die Fälle, zeige diese an und wenn alle kammerpolitischen Überlegungen abgeschlossen sind, stelle ich Anträge auf Gewerbeentzug“, sagt Schachermaier zum KURIER. „Es sind in diesen Fällen die öffentlichen Sicherheitsinteressen tangiert.“ Schachermaier recherchiert nun, welche Securityfirmen von den Vorwürfen der Schwarzarbeit am Frequency-Festival betroffen sind und ob er über diese Firmen bereits Akten vorliegen hat.

„Es ist im Interesse der Wirtschaftskammer, dass man gegen unlautere Mitbewerber vorgeht“, sagt Schachermaier. „Es geht dabei um die Sauberkeit einer Branche.“ Es sei nicht Interesse der Standesvertretung, dass der Security-Bereich ein derart „mieses Image“ hat. Schachermaier: „Es sind auch die Behörden in die Pflicht zu nehmen, weil sie bedenkenlos Gewerbeberechtigungen vergeben.“