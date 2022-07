Sebastian Kurz stellt "sich breiter auf" und wird Investor

Mit dem Vorstandsvorsitzenden der C-Quadrat-Investmentgruppe will er künftig gemeinsam Geschäfte machen zu "Vermittlung, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und Gesellschaften, gleichgültig welcher Rechtsform, sowie Immobilienentwicklung und damit im Zusammenhang stehenden Geschäften und Beratungen". So jedenfalls lautet der Geschäftszweig der "AS²K Beteiligungs GmBH" mit Sitz in Wien. Schütz war auch ÖVP-Spender und wurde deshalb im Untersuchungsausschuss befragt.