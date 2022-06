Sebastian Kurz: Warum die "Welt" von seiner schlafenden Freundin berichtet

Was die Verpflegung angeht, hält sich Kurz an die Vorlieben des Autors ("Er hat eine Flasche Campari gekauft, weil er von dieser meiner Vorliebe weiß, und Käsebrote gemacht, drei an der Zahl"). Und an dieser Stelle wird der Text zum ersten Mal irritierend. Denn die Welt geht offenkundig davon aus, dass in früheren Bundeskanzlern in Österreich ein Mitarbeiterstab zusteht - oder sich diese einen leisten. Denn wie bemerkt der Autor erstaunt: "Personal ist nicht mehr zu sehen."

Bemerkenswert ist allemal, was Kurz über sein Image und den Medienkonsum berichtet: "Ich bin seit meinem Rücktritt etwa 150 Mal auf der Straße angesprochen worden, nur zwei Mal war es negativ“, sagt Kurz zu dem deutschen Medium. Und dieses hält die Aussage für alles andere als "banal". Denn sie erkläre Kurz "seltsam ungetrübt-positiven Blick auf die Welt, die offenbar für ihn nie die Medienwelt war, sondern die reale." Kurzum: Der Kanzler habe die "geschriebenen und gesendeten Kommentare über ihn nie gelesen. Er wusste gar nicht, dass er von Millionen gehasst wurde, von den Journalisten, den Social-Media-Usern, den Querdenkern und den Linken im Lande." So schreibt es die Welt. Wer journalistisch mit dem ÖVP-Chef zu tun gehabt hat, weiß freilich: Sebastian Kurz gehörte zu jenen Regierungschefs, die sich ausnehmend intensiv darum gekümmert haben, was wo über sie berichtet worden ist.