Live aus dem U-Ausschuss: Heute sagt der Kanzler aus

Es sei kaum verwunderlich, dass das Vertrauen in die Politik gelitten habe, da sollten bei allen die Alarmglocken schrillen, sagt Tomaselli. "Es ist unsere Aufgabe, dieses Vertrauen Aktenseite für Aktenseite zurückzuholen."

Karl Nehammer will Tomaselli auch ihren Respekt aussprechen, dass er trotz der angespannten Lage in der Ukraine heute erscheint. Er tauche in den internen Chats aber "bisher nicht auf". Hier interessiert Tomaselli warum. "Wurde an ihm vorbeigearbeitet?"