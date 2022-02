ÖVP will im ÖVP-U-Ausschuss auch Vorgänge in anderen Parteien beleuchten

Mit "Sachlichkeit, Ruhe und Gelassenheit" wolle man an die Sache herangehen, erklärt Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im am Mittwoch startenden ÖVP-U-Ausschuss. Intern hat die ÖVP für letzteren einen anderen Namen gewählt: "Transparenz U-Ausschuss".

Man sei für volle Aufklärung und Transparenz, sagt Hanger. Doch da gibt es ein Aber. Und das geht so: Aufkärung und Transparenz müssten für alle gelten, die im Untersuchungszeitraum (Dezember 2017 bis Oktober 2021) in Regierungsverantwortung waren. Das sind neben der ÖVP also auch die FPÖ und die Grünen. Um Verbesserungen vorzunehmen, muss laut Hanger ein "Gesamtsystem ausgeleuchtet" werden.

Wie das funktionieren soll, erklärt Christian Stocker: Der Untersuchungsgegegenstand sei "breit gefasst und mehrgliedrig ausformuliert". Gegenstand könne aber keine einzelne Partei sein und auch keine Vorfälle, "die in den Bereich der Justiz fallen". Nur die Kontrolle von Verwaltungshandlungen sei möglich. Untersuchungsgegenstand ist "das Gewähren von Vorteilen an mit der ÖVP verbundene natürliche und juristische Personen durch Organe des Bundes im Zeitraum von 18. Dezember 2017 bis 11. Oktober 2021 (...)". Hanger erklärt, dass sich juristisch nicht beurteilen lasse, wer "mit der ÖVP-Verbundene" seien. Das sei eine Bewertungsfrage. Und für die ÖVP zähle jede Partei, die mit ihr in einer Regierung war, als mit ihr verbunden.

In diesem Zusammenhang wollen sich die Türkisen im Ausschuss zwei Themenbereichen besonders widmen. Zum einen die Verbindungen zwischen der Clique rund um Egisto Ott, die sich im BVT gebildet hatte (der KURIER berichtete) zu anderen Parteien, vor allem der FPÖ.