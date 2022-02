Inseraten-Affäre: Das brisante Geständnis der Kronzeugin

Vor der Staatsanwaltschaft schildert sie die Vorgangsweise so:

Beinschab: "Gestehe, dass ich zu dumm war"

Staatsanwalt: Dieses Mail, dass Sie ihm (Schmid) schreiben dann. Was kostete Liste Pilz und so weiter und so fort.

Beinschab: Ja.

Staatsanwalt: Wer hat gezahlt, wenn Sie diese Fragen angehängt haben.

Beinschab: Das haben wir schon besprochen.

Staatsanwalt: Das BMF. (Anmerkung Finanzministerium)

Beinschab: Ja, ich habe sonst an keine eine Rechnung ausgestellt.

Staatsanwalt: Und sehen Sie das inzwischen irgendwo ein, dass das BMF eigentlich keinen Grund hat, das zu bezahlen?

Beinschab: Ja

Staatsanwalt: Weil das BMF ja tatsächlich eine Betrugsbekämpfungsstudie und keine Pilz-Umfrage bestellt hat?

Beinschab: Ja, sehe ich mittlerweile ein. Dadurch, dass ich mich jetzt im Detail damit beschäftigt habe und ich sage auch ganz ehrlich, tut mir leid, dass war einfach Unwissenheit und Dummheit in diesem Fall und ja, ich bin dumm gewesen. Mehr kann ich nicht sagen in den Zusammenhang und ich habe einfach nicht überlegt, Aber zu dem Zeitpunkt, wirklich, ja. Also wenn ich etwas Gestehen kann, dann ist es das, dass ich zu blöd war.

Auch wenn Beinschab, dass damals nicht erkannt haben will, hat sie Scheinrechnungen an das Finanzministerium gestellt. Denn wenn es Zusatzfragen - beispielsweise zu Pilz oder Kern - gab, hat sie diese in den Studienabrechnungen nie aufgelistet.

Abrechnungsschlüssel 80:20

Der Schlüssel bei der Abrechnung war 80:20. Heißt: 80 Prozent der Abrechnung dienten der eigentlichen Studie und 20 Prozent waren für die Fragen einberechnet.

Diese 20 Prozent hätte eigentlich die ÖVP bezahlen müssen, aber nicht das Finanzministerium.