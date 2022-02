Deckname Ernesto Zanetti: Was Sie über einen BVT-Beamten wissen sollten

Der gebürtige Kärntner Egisto Ott stieß 1993 zur BVT-Vorläuferin EBT und wechselte 2001 für acht Jahre als Verbindungsbeamter an die österreichische Botschaft in Rom. Einer von Otts Decknamen war „Ernesto Zanetti“. Von 2010 bis Mitte Dezember 2012 war er dann Attaché an der Botschaft in der Türkei.