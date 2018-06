Verdacht Geheimnisverrat: Suspendierung von BVT-Beamten aufgehoben

In der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz ( BVT) fliegen dem Innenministerium die Suspendierungen regelrecht um die Ohren. Auch solche aus der Ära von Innenminister Wolfgang Sobotka: „Aus der Übermittlung von sieben eMails an seine private Emailadresse lässt sich nach Ansicht des Gerichts noch nicht ein begründeter Verdacht ableiten, dass der BVT-Beamte O. unbefugt Staatsgeheimnisse an andere Nachrichtendienste weitergeleitet hat“, heißt es in einem druckfrischen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts, der dem KURIER vorliegt.„Es können derzeit keine hinreichend begründeten Verdachtsmomente erkannt werden, die eine Suspendierung wegen Dienstpflichtverletzung rechtfertigen.“

Wie der KURIER vergangene Woche berichtete, steht der altgediente BVT-Chefinspektor O. seit Ende November 2017 im Verdacht, sich verbotenerweise geheime Unterlagen von Partner-Nachrichtendiensten vom dienstlichen eMail-Account an eine private Google-Mailadresse geschickt zu haben. Das fiel offenbar der CIA bzw. dem FBI auf.